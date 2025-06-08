Не дохуя ли "элиты" в Донецке развелось? Вчера у жены под юбкой прятался от мобилизации, сегодня круто отдыхают.
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Не дохуя ли "элиты" в Донецке развелось? Вчера у жены под юбкой прятался от мобилизации, сегодня круто отдыхают.
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