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Татар-информ

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В «Хазинэ» открылась выставка картин Ильдуса Муртазина

В «Хазинэ» открылась выставка картин Ильдуса Муртазина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка художника Ильдуса Муртазина «Движение».

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