SPA: Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю с США до $600 млрд за 4 года

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил о панах королевства нарастить объемы двусторонней торговли с США до $600 млрд, пишет Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор наследного принца с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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