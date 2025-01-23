SPA: Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю с США до $600 млрд за 4 года

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил о панах королевства нарастить объемы двусторонней торговли с США до $600 млрд, пишет Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор наследного принца с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.