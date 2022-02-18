Дэвид Дьюк исполнил шикарный данк в матче с «Уизардс»

Легкий форвард «Нетс» Дэвид Дьюк стал автором эффектного данка в матче с «Уизардс» (117:103). Дьюк ворвался в трехсекундную и поставил сверху с сопротивлением центрового Дэниэла Гэффорда.

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