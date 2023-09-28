Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений

Очередной мировой рекорд звёздного португальца.Очередной мировой рекорд звёздного португальца.Сегодня, 28 сентября, официальный сайт МФФИИС сообщает о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который провёл 1000 матчей без поражений на профессиональном уровне.
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