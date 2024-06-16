Обширные планы на неделю: какой регион России посетит президент?

Лидер страны на следующей неделе посетит один из регионов России и проведет совещание по миграции. Президенту Владимиру Путину предстоит насыщенная рабочая неделя, рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии