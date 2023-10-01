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Произвольный танец Фурнье-Бодри и Соренсена поставлен под музыку из мюзикла «Горбун из Нотр-Дама»

Ритм-танец поставлен под саундтрек из фильма 1986 года «Лучший стрелок», произвольный – под музыку из мюзикла «Горбун из Нотр-Дама».

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