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Гайки туже - Зеленскому хуже: Новый закон и запрет общения с Западом. Порошенко грозит пожизненное

Гайки туже - Зеленскому хуже: Новый закон и запрет общения с Западом. Порошенко грозит пожизненное

В Верховной раде планируют принять новый закон, который запретит депутатам и чиновникам всех мастей за общение с американскими и европейскими коллегами без санкций самого Зеленского – за это будет грозить срок вплоть до высшей меры.

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