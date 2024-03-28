Гайки туже - Зеленскому хуже: Новый закон и запрет общения с Западом. Порошенко грозит пожизненное

В Верховной раде планируют принять новый закон, который запретит депутатам и чиновникам всех мастей за общение с американскими и европейскими коллегами без санкций самого Зеленского – за это будет грозить срок вплоть до высшей меры.
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