Путин призвал достроить красноярское метро «в наши времена»

Метро, строительство которого началось в Красноярске еще «в незапамятные времена», завершено на 33%, пройдено более 10 километров тоннелей, а за последние полтора года сделано больше, чем за предыдущие 30 лет.
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