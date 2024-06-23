В МО РФ рассказали, как бойцы делают комплектующие для боеприпасов

Крымские десантники из Новороссийского горного соединения ВДВ в полевой мастерской в зоне специальной военной операции делают комплектующие для боеприпасов, используя 3D-принтеры, сообщили в Минобороны РФ.
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