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Продовольствие без опасности: РФ поддержала создание альянса против бедности

Продовольствие без опасности: РФ поддержала создание альянса против бедности

В Рио-де-Жанейро 18–19 ноября проходит завершающее год председательства Бразилии в G20 мероприятие. Делегации из 40 стран и 15 международных организаций в первый день саммита обсудили создание глобального альянса против голода и бедности.

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