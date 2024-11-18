Продовольствие без опасности: РФ поддержала создание альянса против бедности

В Рио-де-Жанейро 18–19 ноября проходит завершающее год председательства Бразилии в G20 мероприятие. Делегации из 40 стран и 15 международных организаций в первый день саммита обсудили создание глобального альянса против голода и бедности.
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