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Венгрия осудила «лживые наветы» Данилова о намерениях Будапешта «забрать» часть Украины

Венгрия осудила «лживые наветы» Данилова о намерениях Будапешта «забрать» часть Украины

prt scr youtube.com/BBC News - Русская служба Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия якобы планировала захватить часть территории бывшей советской республики весной этого года.

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