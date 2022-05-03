Венгрия осудила «лживые наветы» Данилова о намерениях Будапешта «забрать» часть Украины

prt scr youtube.com/BBC News - Русская служба Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия якобы планировала захватить часть территории бывшей советской республики весной этого года.
prt scr youtube.com/BBC News - Русская служба Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия якобы планировала захватить часть территории бывшей советской республики весной этого года.
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