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Иркутск Сегодня

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МЧС: в Приангарье изъяли фальшивые права на маломерные суда

В Иркутской области изъяты три поддельных удостоверения на право управления маломерными судами. Инспекторы Центра ГИМС обнаружили, что документы, числящиеся в базе данных, были выданы другим лицам в других регионах.

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