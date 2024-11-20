На Западе раскрыли сроки переговоров Путина и Трампа по Украине

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. В ближайшее время российский президент Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп проведут переговоры, целью которых станет урегулирование конфликта на Украине.
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