Ингредиенты: Розмарин свежий — 10 гр Сахар белый — 280 гр Масло сливочное 200 гр Мука пшеничная — 264 гр Разрыхлитель — 5 гр Лаванда сушёная — 3 гр Миндаль — 60 гр Сахарный сироп — 100 гр Сыр Hochland творожный сливочный 140 гр Сливки 33% — 200 мл Плоды граната свежие — 70 гр […] The post Лавандовый кекс в розмариновой глазури со сливочным кремом и зёрнами граната first appeared on ЭХО МЕДИА.