Появилась карта с целями ударов по Сумам, где собирались военные ВСУ

В результате ракетного удара, нанесенного ВС РФ по городу Сумы на Украине, были поражены два объекта, которые, по информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, использовались украинскими военными для проведения собраний и конференций.
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