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Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче»

В воскресенье, 27 февраля, пройдет матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 между сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Фенербахче».

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