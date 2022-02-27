Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче»

В воскресенье, 27 февраля, пройдет матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 между сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Фенербахче».
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- «С ужасом думаю, что ждет нас и наших детей в таком мире». Хореограф Железняков о ситуации на Украине
Свежие комментарии