Энергетика, которая изменит всё: чего ждать от первого новолуния 2024 года

В конце января жители Земли попадут под влияние новолуния. В этот период энергетика ночного светила сводится к минимуму, а состояние и эмоции человека резко меняются из-за зодиакального созвездия, в котором пребывает Луна.
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