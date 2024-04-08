Какие русские напитки самые вредные

Все яд и все лекарство — похоже, эти слова Гиппократа сказаны об исконно русских напитках. Одних людей они могут поднять на ноги и излечить от недугов, но в отдельных случаях могут нанести непоправимый вред здоровью или спровоцировать сильный приступ аллергии.