Какие русские напитки самые вредные

Все яд и все лекарство — похоже, эти слова Гиппократа сказаны об исконно русских напитках. Одних людей они могут поднять на ноги и излечить от недугов, но в отдельных случаях могут нанести непоправимый вред здоровью или спровоцировать сильный приступ аллергии.
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