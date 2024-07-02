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Рекордная жара в Москве может смениться непогодой уже 3 июля

Рекордная жара в Москве может смениться непогодой уже 3 июля

2 июля этого года стало самым жарким днем в Москве за всю историю наблюдений. Синоптики прогнозируют жаркий июль, но ожидают некоторое снижение температур к ближайшим выходным, а на среду предсказывают дожди, грозы и усиление ветра.

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