Рекордная жара в Москве может смениться непогодой уже 3 июля

2 июля этого года стало самым жарким днем в Москве за всю историю наблюдений. Синоптики прогнозируют жаркий июль, но ожидают некоторое снижение температур к ближайшим выходным, а на среду предсказывают дожди, грозы и усиление ветра.
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