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Лапорта о трансферах: «Еще один форвард не помешал бы, но у «Барсы» нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клубу нужен еще один нападающий. «Мы превысили лимит зарплат, и это очень осложняет ситуацию, но когда я слышу, что мы не можем никого подписать.

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