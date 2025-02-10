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Царьград

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Риторика ужесточается: Премьер Японии сделал заявление по Курилам

Риторика ужесточается: Премьер Японии сделал заявление по Курилам

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сделал заявление по Южным Курильским островам, ужесточив риторику по этому вопросу.

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