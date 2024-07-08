Ротовируска, воздух, пропахший испорченными медузами и водорослями, холодная вода и многое другое: отпускники проклинают поездку на Черное море Ольга БезродняяВ сезон отпусков ничего нет удивительного, что на пляжах много отдыхающих, но отдыхающие столкнулись и с другими проблемами: вода +16, «аромат» от пропавших медуз на берегу и водорослей, а в воде могут плавать экскременты.