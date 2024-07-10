НАТО выделит Киеву 40 миллиардов евро военной помощи в следующем году

Главы стран-членов НАТО в среду, 10 июля, выпустили итоговую декларацию саммита, в которой договорились выделить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году, а также пригласить в альянс, когда убедятся, что Киев выполнил все необходимые условия, – сообщают СМИ.