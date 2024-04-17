Охотникам из Башкирии напомнили об уголовной ответственности за добычу краснокнижного животного

В Башкирии действуют строгие меры борьбы с незаконной охотой. По данным Министерства экологии республики, наказание за такие правонарушения может варьироваться в зависимости от места происшествия, метода добычи, а также вида и численности убитых животных.
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