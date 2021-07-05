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Болезнь "грязных рук": как не испортить себе отдых

Болезнь "грязных рук": как не испортить себе отдых

Лето в Крыму – не только сезон отдыха у моря, это еще и пиковое время кишечных заболеваний. Микробы и вирусы в условиях жары размножаются быстро – и вот уже взятые на пляж фрукты становятся отравой, а манящая морская гладь – рассадником заразы.

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