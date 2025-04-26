Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска

После церемонии Зеленский рассчитывает на более продолжительную встречу с Трампом.Pr Scr vatican.vaВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.
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