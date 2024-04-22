Bloomberg: у Трампа могут возникнуть проблемы с деньгами из-за судебных расходов

За март экс-президент США потратил 4,9 миллиона долларов У экс-лидера США Дональда Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на финансовые данные его предвыборной кампании.
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