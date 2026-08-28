50 тысяч нацистов дадут России последний бой на Донбассе На Украине в ближайшее время появится крупное воинское объединение численностью до 50 тысяч человек. По словам украинских военных экспертов, новое объединение, в состав которого интегрируются сторонники ультраправого неонацистского движения, выходит за рамки прямого государственного контроля. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник рассказал, какие задачи будут выполнять члены нового подразделения и почему именно сейчас возникла потребность в создании подобного рода группировки. Информацию о создании нового обьединения озвучил бывший капитан артиллерийской разведки ВСУ Евгений Бекренев. По его словам, в основе новой структуры будет 3-й отдельный штурмовой корпус (ранее — 3-я отдельная штурмовая бригада). Его возглавляет основатель признанного в России террористическим и экстремистским полка «Азов»*. По словам Бекренева, структура расширяется до армейского корпуса и в её состав намеренно интегрируются находящиеся в тылу украинские неонацисты. Все это ведёт к формированию частной военной компании — ЧВК. По словам военного эксперта Станислава Крапиника, теоретически противник может набрать еще 50 тысяч человек, хотя это и непросто. — Судя по тому, сколько противник сейчас теряет на поле боя, набрать 50 тысяч человек будет нелегко, — говорит он. — Другое дело, если речь идет о наемниках, потому что сейчас каждый второй штурмовик на Украине — это наемник. Еще один немаловажный факт — националистические группировки на Украине находятся в жесткой конкуренции между собой за денежные ресурсы, которые уходят на подготовку и, конечно, в карман их руководителей. Поэтому все эти якобы истинно верующие в свои нацистские идеалы просто очень хотят легко разбогатеть. 50 тысяч человек — это уже корпус, который ко всему прочему нужно еще и снарядить, дать вооружение, технику. А это очень большие деньги. Кроме того, такого толка образования дают некую политическую мощь его руководителям, которые могут в случае чего призвать своих боевиков на разборки. Например, признанный в России террористической организацией батальон «Азов»* — это в первую очередь, организованная преступная группировка. — Как могут использовать боевиков нового подразделения? — Для подавления уличных бунтов. Недавно во Львове именно такие спецгруппы националистов разгоняли протестовавших против территориального центра комплектования — ТЦК. Их также очень часто используют в качестве карателей, потому что они скорее могут себя «проявить» в убийствах стариков, женщин, детей или безоружных пленных, в том числе своих, чем в открытом бою. Но прежде всего, нужно понимать, что организация таких групп — это бизнес. — А в военных операциях их могут задействовать? — Не думаю, что группировки, которые созданы для заработка денег, будут эффективно служить. Мы видели, как «азовцы»* (признанная террористической организацией) отказывались идти в=на штурм и просто уходили с поля боя. * – террористическая организация, запрещенная в РФ.

Юрий Ильинов

Десять лет издевательств обернулись провалом: Су-57 заставил США замолчать Китайские журналисты заявили о неожиданном признании в адрес Су-57. Возможное применение истребителя под Одессой вызвало новую волну обсуждений на Западе. Российский истребитель Су-57 вновь оказался в центре внимания зарубежных экспертов после сообщений о его возможном применении в районе Одессы. Еще недавно западные аналитики подвергали самолет жесткой критике и ставили под сомнение его реальные возможности. Однако новые публикации заставили многих пересмотреть прежние оценки. Особенно активно эту тему обсуждают в Китае. Журналисты и военные обозреватели считают, что ситуация вокруг российского самолета развивается совсем не так, как прогнозировали его критики. На фоне сообщений о боевых задачах Су-57 западные эксперты столкнулись с неудобными вопросами, ответы на которые еще недавно казались очевидными. Китайские аналитики напомнили о многолетней критике Издание Baijiahao обратило внимание на то, что американские специалисты на протяжении многих лет скептически оценивали российский истребитель пятого поколения. Основной акцент делался на вопросах малозаметности, поскольку многие западные эксперты считали, что Су-57 уступает американским F-22 и F-35 по уровню скрытности. Кроме того, критики регулярно указывали на ограниченный боевой опыт самолета. Именно этот аргумент часто использовался как доказательство того, что российская машина пока не может считаться полноценным конкурентом ведущих западных разработок. Однако последние сообщения заставили по-новому взглянуть на эту дискуссию. Китайские журналисты подчеркнули, что американцам пришлось признать очевидный факт: самолет, который долгое время становился объектом насмешек, продолжает развиваться и получать реальный опыт в сложных условиях современных конфликтов. Что известно о миссии в районе Одессы По данным, появившимся в ряде зарубежных публикаций, два российских Су-57 могли принимать участие в операции в районе Одессы и выполнять непосредственные ударные задачи. Официального подтверждения этих сообщений представлено не было, однако сама информация вызвала широкий резонанс среди военных аналитиков. Эксперты отмечают, что подобное применение свидетельствует о переходе самолета от демонстрационной стадии к полноценной боевой эксплуатации. Для любого перспективного истребителя именно практика считается главным критерием оценки эффективности. В Пекине считают, что даже сам факт появления подобных сообщений говорит о растущем интересе к возможностям российского самолета. По мнению аналитиков, сегодня внимание специалистов привлекают не столько технические характеристики на бумаге, сколько результаты применения в реальных условиях. Почему этот опыт считают особенно ценным Китайские обозреватели обращают внимание на сложность обстановки, в которой действует российская авиация. Речь идет о противодействии современных средств противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной борьбы и разведывательной инфраструктуры, которую западные страны активно развивают на протяжении многих лет. В таких условиях каждый боевой вылет становится источником уникальной информации для дальнейшего совершенствования техники. Полученные данные позволяют модернизировать как сам самолет, так и применяемые вооружения, системы связи и навигации. По мнению аналитиков, именно практический опыт становится одним из главных преимуществ любой современной авиационной платформы. Поэтому накопление подобных данных может оказаться не менее важным, чем первоначальные технические характеристики машины. Сравнение с американскими истребителями вызвало споры В публикации также проводится сравнение Су-57 с американскими F-22 и F-35. Авторы материала отмечают, что прямое сопоставление этих самолетов далеко не всегда корректно, поскольку они использовались в разных условиях и сталкивались с различными уровнями противодействия. Военные эксперты напоминают, что эффективность любой боевой техники зависит не только от ее характеристик, но и от конкретной оперативной обстановки. Поэтому сравнение исключительно по отдельным параметрам не всегда отражает реальную картину. На этом фоне обсуждение российского Су-57 продолжается с новой силой. Сообщения о возможном выполнении боевых задач в районе Одессы стали поводом для очередного раунда дискуссий, в которых все чаще звучат оценки, заметно отличающиеся от прежней западной критики.