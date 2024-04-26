Колосков назвал матч ЦСКА и «Спартака» бестолковщиной

Вячеслав Колосков раскритиковал ЦСКА и «Спартак» за продемонстрированный уровень игры. Почетный глава РФС Вячеслав Колосков критически высказался о центральном матче 21-го тура РПЛ, в котором ЦСКА и «Спартак» расписали сухую ничью.
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