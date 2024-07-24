«Неприемлемое давление»: Россия наконец-то жестко отомстила Японии за санкции — Токио в ярости

Российские санкции против 13 японских граждан вызвали резкую реакцию в Токио. Правительство Японии заявило официальный протест, назвав действия Москвы «совершенно неприемлемыми» и подчеркнув, что они ограничивают законную деятельность японских компаний.
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