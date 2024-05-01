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BI: российские танки-черепахи неуязвимы для украинских БПЛА

BI: российские танки-черепахи неуязвимы для украинских БПЛА

Российские «танки-черепахи», на которых при помощи сварных конструкций установлен металлический купол, практически целиком закрывающий доступ к машине, стали «успешной инновацией» российской армии и все чаще участвуют в боях.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Похер как они смотрятся, главное хохлов мочат.
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