BI: российские танки-черепахи неуязвимы для украинских БПЛА

Российские «танки-черепахи», на которых при помощи сварных конструкций установлен металлический купол, практически целиком закрывающий доступ к машине, стали «успешной инновацией» российской армии и все чаще участвуют в боях.
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