Елена Летучая высказалась о своем возвращении на «Пятницу!»

После почти десяти лет отсутствия ведущая Елена Летучая возвращается на телеканал «Пятница!». Известная телеведущая займёт должность генерального продюсера отдела журналистских расследований и продолжит работу над проектами, направленными на защиту прав потребителей и восстановление справедливости.
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