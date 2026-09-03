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Перед покупкой квартиры теперь стоит проверить не только документы: как новые правила Росреестра могут остановить сделку из-за воинского учёта

Перед покупкой квартиры теперь стоит проверить не только документы: как новые правила Росреестра могут остановить сделку из-за воинского учёта

Перед покупкой квартиры теперь стоит проверить не только документы: как новые правила Росреестра могут остановить сделку из-за воинского учёта Елена ГалицкаяС 1 сентября в России вступили в силу обновлённые правила работы с недвижимостью.

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