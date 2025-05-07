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Французские добровольцы присоединятся к отряду «Нормандия-Неман» в России

Французские добровольцы присоединятся к отряду «Нормандия-Неман» в России

Отряд «Нормандия-Неман», действующий на стороне России в Специальной военной операции, может пополниться французскими добровольцами.

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