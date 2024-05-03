Петербуржцам рассказали, как кататься на гидроциклах, не раздражая окружающих

Минуло больше двух недель, когда на реки и каналы вернулись раздражающие многих горожан гидроциклы. И если компании, предоставляющие транспорт в аренду, чаще всего знают, когда и где можно кататься, то владельцы личного «водного скакуна» частенько имеют проблемы с законом.