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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Гордон: «Если бы фолы на Йокиче свистели, им пришлось бы делать это в каждом владении»

Сербский центровой закончил 2-й матч с «Оклахомой» в третьей четверти после 6-го фола. «Они почти каждый раз свистят после ответного нарушения.

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