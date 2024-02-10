Затулин: отставка Залужного связана с популярностью среди населения

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan У отставки главкома ВСУ Валерия Залужного две причины, одна из которых – популярность среди населения, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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