Безпілотник MQ-1C Reuters: США планують передати Україні вдосконалені бойові безпілотники За словами джерел, знайомих із ситуацією, продаж чотирьох безпілотників буде здійснено найближчими днями Адміністрація Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти російських військових, повідомили агентству «Рейтер» троє джерел, знайомих […] Сообщение Reuters: США планують передати Україні вдосконалені бойові безпілотники появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.