Операция по снижению массы тела может уменьшить риск развития рака поджелудочной железы

Ожирение и диабет 2 типа как факторы риска рака поджелудочной железы Ожирение и диабет 2 типа существенно повышают риск развития злокачественных новообразований, включая рак поджелудочной железы, характеризующийся высокой смертностью.
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