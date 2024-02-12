Новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в деревне Крёкшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
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