Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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Комментарии
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Андрей
а этим узтаджкиргам не понятно до сих пор почему?&quot;НУ, тупые...&quot;
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4 час.

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