Telegraph: угроза самолету Зеленского в Молдавии была преувеличена

Угроза от беспилотника для самолета президента Украины Владимира Зеленского, о которой сообщил король Норвегии Харальд V, была «преувеличена».
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Зеленский решил сделать "выгодное вложение" в , якобы, угрозу его жизни. Подадут хоть что-нибудь на политической паперти. Но даже "паперть" уже не выдерживает этого побирушку.😀