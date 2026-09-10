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Газета.ру

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Telegraph: угроза самолету Зеленского в Молдавии была преувеличена

Telegraph: угроза самолету Зеленского в Молдавии была преувеличена

Угроза от беспилотника для самолета президента Украины Владимира Зеленского, о которой сообщил король Норвегии Харальд V, была «преувеличена».

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