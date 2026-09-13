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Убийцу следователя и ее дочки в Туве спрятали в "Черном дельфине" от расправы

Убийцу следователя и ее дочки в Туве спрятали в "Черном дельфине" от расправы

Марина Круглякова/ТАСС Пожизненно осужденного Владислава Технюка, зверски убившего трех человек в Туве, перевели в колонию "Черный дельфин", чтобы спасти от других заключенных.

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