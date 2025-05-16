Депутат Ивлев: Россия не нуждается в признании Зеленского о принадлежности Крыма

Генерал-майор запаса Леонид Ивлев осудил заявления Владимира Зеленского о непризнании российских территорий, включая Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, отметив, что мнение Украины не влияет на статус регионов.
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