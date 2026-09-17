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Царьград

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Живущий в Европе комик-иноагент Пикули пожаловался на тяжесть эмиграции

Живущий в Европе комик-иноагент Пикули пожаловался на тяжесть эмиграции

Пикули нецензурно оценил сложности жизни в эмиграции.Комик Антон Пикули* (Устимов), находящийся в Испании и внесённый Минюстом в реестр иноагентов, пожаловался на сложности эмиграции.

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