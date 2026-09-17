Живущий в Европе комик-иноагент Пикули пожаловался на тяжесть эмиграции

Пикули нецензурно оценил сложности жизни в эмиграции.Комик Антон Пикули* (Устимов), находящийся в Испании и внесённый Минюстом в реестр иноагентов, пожаловался на сложности эмиграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T "Путин не останав...
- T Зачем ВСУ ударили...
- T "Ударьте их "Посе...
Туда им и дорога.