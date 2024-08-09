Привидится же такое! Почему собаки и кошки во сне вздрагивают и куда-то бегут

Есть ли разница в процессах сна у кошек и собак? Почему животные спят так долго? Какие движения и звуки допустимы во сне, а когда хозяевам стоит беспокоиться? Что важно знать о процессе сна своего питомца, «Доктору Питеру» рассказала эксперт — помощник ветеринарного врача Ольга Лешатон.
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