Привидится же такое! Почему собаки и кошки во сне вздрагивают и куда-то бегут

Есть ли разница в процессах сна у кошек и собак? Почему животные спят так долго? Какие движения и звуки допустимы во сне, а когда хозяевам стоит беспокоиться? Что важно знать о процессе сна своего питомца, «Доктору Питеру» рассказала эксперт — помощник ветеринарного врача Ольга Лешатон.