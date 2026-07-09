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Суд в ДНР дал пожизненное бойцу ВСУ, расправившемуся над военнопленным

Суд в ДНР дал пожизненное бойцу ВСУ, расправившемуся над военнопленным

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил украинского солдата А. М. Петракова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в жестоком обращении с военнопленным и расправе над ним.

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