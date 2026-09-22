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Газета.ру

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Nikkei Asia: число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума

Nikkei Asia: число новых месторождений нефти и газа в мире упало до минимума

Число новых месторождений нефти и газа в мире упало до 40-летнего минимума. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на данные отраслевых организаций.

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