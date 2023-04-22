БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Что ты хочешь сказать этим ??? Сказав А, говори уж и Б.....А лучше всего поезжай в зону СВО и лично покажи пример отв...«В отличие от дру...
  • Лаврентий Палыч Берия
    У М-777 ствол алюминиевый с хромированной стальной вставкой. Это работает до тех пор пока откат нормально срабатывает...ПРОИЗОШЛА ПЕРВАЯ ...
  • Борис Антонов
    Пора разорвать договор об аренде Сайменского канала!НАТО угрожает зак...

Командир группы спецназа «Малой»: «Долг был важнее страха»

Командир группы спецназа «Малой»: «Долг был важнее страха»

Пять дней группа билась в окружении — и бойцы вызвали огонь артиллерии на себя Вера Жердева На фото: главврач и командир группы спецназа «Малой» (справа) (Фото: Вера Жердева) Командир группы спецназа с позывным «Малой» стал знаменитостью, после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в соцсетях о том, что в районе Белогоровки в зоне проведения специальной военной операции бойцы спецназа «Ахмат» попали в окружение и пять суток сражались с противником, многократно превосходящим их по численности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх